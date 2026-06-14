Sorular düşünmeye ve yoruma zorladı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, dün yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Liselere yerleşmek için yarışan 1 milyon 22 bin 658 öğrenci, sınavda başarılı olabilmek için ter döktü. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel alandan oluşan bu bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soru soruldu. Öğrenciler bu bölüm için 80 dakika süre kullandı. Özel gereksinimli öğrenciler için de çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Sınav çıkışında Yeni Şafak’a konuşan öğrenciler, soruların genel olarak müfredata uygun olduğunu belirtirken, bazı adaylar özellikle sayısal soruların dikkat ve zaman gerektirdiğini ifade etti. Öğrencilerin büyük bölümü ise sözel soruların yorum ağırlıklı olduğunu söyledi. Sınavda çok zorlanmadığını dile getiren Rehef Salihoğlu, “Sorular daha çok düşünmeye ve yorum yapmaya zorluyordu. En çok fen bilimleri ve matematikte zorlandı. Türkçe de dikkat gerektiriyordu” dedi. Düşündürücü soruların ağırlıkta olduğunu ifade edem Adem Ali Kosovalı da şunları söyledi: “Sınav genel olarak beklediğimden daha kolay geçti. 90 sorunun 20’ye yakını düşündürücü, geri kalanı yapılabilir seviyedeydi. Türkçe’de yorum ağırlıklı sorular vardı. Matematikte beklediğim kadar zor soru yoktu, 15-16’sını yaptım, 13’ünden eminim. Fen bilimleri ve din kültürü kolay, sosyal bilgiler ve inkılap tarihinde ise bazı seçici sorular yer alıyordu.” Paragraf sorularının ağırlık olduğunu kaydeden öğrencilerden Azra Kuruçay, “Fen bilimlerinde zorlandım. Türkçe daha kolaydı. İngilizce biraz zorladı. Matematikte de zor sorular vardı. Bazı sorular yorum yapmayı gerektiriyordu. Özellikle Türkçe sorularında okuduğunu anlamaya dayalı, paragraf ağırlıklı sorular vakti aldı. Genel olarak sınavın bazı bölümleri kolay, bazı bölümleri ise oldukça zordu” diye konuştu.