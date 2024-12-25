Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı: Eşinin şüphesi dikkat çekti

İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği karın gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın cenazesi, şüpheli ölüm nedeniyle eşinin talebi ve savcılığın talimatıyla otopsi için açıldı.
Bursa'da toprağa verilen 2 çocuk annesinin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yeniden defnedildi. Ölümün kesin nedeni yapılan otopsiyle belirlenmeye çalışılıyor.
Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu.
Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 18 Aralık'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede, karın gerdirme ameliyatı oldu. İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa'da toprağa verildi
Neşe Özkan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki Demetevler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'Eşimin tetkikleri eksik yapılmış'
İskender Özkan, eşi Neşe Özkan'ın ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri sürerek, polis memuru olduğunu ve mesleğinde insanların hakkını koruduğu gibi kendi hakkını da koruyacağını söyledi. İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, yaptığı yazılı açıklamayla, yargı sürecinin başladığını duyurdu.
Neşe Özkan'ın, dün bilirkişi gözetiminde açılan mezardan alınan cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından, bugün yeniden defnedildi.