Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı: Eşinin şüphesi dikkat çekti

“Neşe Özkan'ın geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali kasti davranışlarla ölüme sebebiyet vermiştir. Neşe Özkan'ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özkan'ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir. Neşe Özkan'ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz”