​Sosyal medyada çocuk fotoğrafı paylaşmayın ​

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal paylaşım siteleri üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan grubun peşine düştü.

İnternette sanal devriye atan “Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği” ekipleri, Telegram üzerinden çocuklara ait müstehcen video ve fotoğraflar servis edip satan bir grubu tespit etti. Grubun kurucusunun “Ceyda” kod adlı 36 yaşındaki Y.D. isimli bir erkek olduğu belirlendi.

İSTİSMAR ARŞİVİ BULUNDU

Y.D.’nin çocuklara ait müstehcen video ve fotoğrafları sattığı 4 kişinin kimlik ve adresleri ele geçirilince, 1 Mart’ta operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul’da 2, Konya, Kahramanmaraş ve Kars’ta 5 adrese baskınlar düzenlendi.

Y.D. ile görüntüleri satın alan 4 kişi yakalandı. Siber Şube’nin operasyonlarında çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp satan toplam 56 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 32’si tutuklanırken, 24’ü adli kontrolle salındı. Ele geçen dijital materyallerde çocuklara ait cinsel içerikli 1738’i video ve 1327’si fotoğraf toplam 3 bin 65 görüntü bulundu.

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MONTAJLA PORNOYA DÖNÜŞÜYOR

Denetimsiz internet ortamının risklerine dikkat çeken uzmanlar, çocukları kandırmanın kolay olduğunu vurguladı. Çocukların oyun ve sosyal mecralarda görüntülü görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu esnada karşıdaki kişinin ekran fotoğrafları ve video kayıt alabildiği, montajla bunların çocuk pornosu haline getirilebildiğine dikkat çekildi. Sapıkların sosyal medyada ailelerin veya çocukların yayınladığı fotoğraf ve görüntüleri takip edip depoladığını vurgulayan siber uzmanları, ebevenynlerin bilinçsizce yaptığı paylaşımların çocuğun cinsel istismarına yol açtığını kaydetti. Zaten bu görüntülerin peşinde olan kişilerin kolayca çocuklara ulaşabildiğine dikkat çekilirken, aileler sosyal medya kullanımı ve paylaşımları konusunda uyarıldı.

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