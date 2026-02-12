Yeni Şafak
Sosyal medyada skandal paylaşımlar: Türk bayrağının yakıldığı videoyu öven şahıs tutuklandı

Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol aldı.

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve Atatürk aleyhine paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı videoyu övücü şekilde paylaşan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve Atatürk aleyhine işlenen suçlara yönelik paylaşımlar yapan ve Türk bayrağı ile İstiklal Marşı’nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı video paylaşımını övücü nitelikte paylaşan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve Atatürk aleyhine işlenen suçlara yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen C.K. isimli şüpheli şahıs ile yine sosyal medya platformunda paylaşılan, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait video paylaşımını övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen K.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli C.K.’nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirildi. Adli işlemleri tamamlanan C.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken K.T. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.



