Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Kültür ve turizm şehirler arası diyaloğun temel gücüdür

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı ve Komite Toplantısı, 7 Şubat 2026 tarihinde Muğla’nın Akyaka ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG-MEWA Kültür Elçisi ve Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı.

“Kültür ve Turizm Konulu Üst Düzey Diyalog” başlıklı oturumda konuşan Başkan Gülpınar, sözlerine 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Toplantının, Komite Başkanlık Divanı üyelerinin ilk kez bir araya gelmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Gülpınar, bu buluşmanın bölgede kültür ve turizmin geleceğine yön verecek ortak bir vizyon oluşturacağını söyledi.

Kültürün şehirlerin kimliğini ve hafızasını şekillendiren temel unsur olduğunu belirten Gülpınar, turizmin ise karşılıklı anlayış, diyalog ve barışı güçlendiren önemli bir alan olduğuna dikkat çekti. Gülpınar, kültür ve turizmin birlikte ele alınmasının sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa’nın insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Gülpınar, Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Taş Tepeler arkeolojik peyzajının dünya kültürel mirası açısından ortak bir değer taşıdığını vurguladı.

UCLG-MEWA’nın kültürü birleştirici bir güç, turizmi ise barış ve sürdürülebilir kalkınmanın aracı olarak konumlandıran stratejik bir platform olduğunu söyleyen Gülpınar, şehirler arası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Ekim ayında Şanlıurfa’da düzenlenmesi planlanan UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı’na değinen Gülpınar, bu buluşmanın kültürler arası etkileşimi ve şehirler arası iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.

Toplantının, kültür ve turizm alanında bölgesel iş birliğini geliştirmeye yönelik değerlendirmeler ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasıyla sona erdi.



