Sosyal medyada yalana ‘DUR’

AK Parti ve MHP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı dezenformasyon yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifle, dezenformasyonla mücadele kapsamında, Türk Ceza Kanunu’na “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ekleniyor. Buna göre, halk arasında, endişe, korku veya panik yaratma saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun, failin gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilen cezalar yarı oranına kadar artırılabilecek.

İÇERİĞE ERİŞİM ENGELLENECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’na katalog suçlarla daha etkin mücadele edilmesi gerekçesiyle, internet ortamında yer alan yayınlarla ilgili “yurt içi, yurt dışı” ayrımı olmaksızın 4 saat içinde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi yetkisi tanınıyor. Ayrıca MİT faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler de katalog suç kapsamına alınıyor.

BANT DARALTMA

Sosyal medya platformları, “çocukların cinsel istismarı”, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “anayasal düzene karşı suçlar” ile “devlet sırlarına karşı suçlar” ve “casusluk” suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli bilgileri soruşturma aşamasında savcıya, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkemeye Türkiye’deki temsilcisi aracılığıyla verecek. Bu bilgilerin verilmemesi durumunda, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılabilecek.

REKLAM

ÖNCE REKLAM YASAĞI

İçeriğin veya erişimin engellenmesi kararını yerine getirilmeyenlere 6 aya kadar reklam yasağı, ayrıca bant daraltma uygulanacak. Reklam yasağına aykırı davrananlara 10 bin ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uymakla yükümlü olacak.

Daha güvenli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, düzenleme kapsamında Elektronik Haberleşme Kanunu’na önemli eklemeler olduğunu belirtti. Düzenlemeyle şebekeler üstü hizmetler olarak adlandırılan anlık mesajlaşma uygulamalarının yetkilendirileceğini ifade eden Sayan, bu platformların Türkiye’deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirileceğini bildirdi. Sayan, yetkilendirilen işletmecilerin kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi gibi yükümlülüklere tabi tutulacağını vurguladı.

Temsilci için Türk vatandaşı şartı

Teklifle, sosyal ağ sağlayıcılarına da yeni sorumluluklar getiriliyor. Buna göre, YouTube, Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye temsilcisinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin Türkiye’de yerleşik ve Türk vatandaşı olacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcı, 6 ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmek zorunda olacak.

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GÜNDEM Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme Mecliste