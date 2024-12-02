Sosyal medyadaki paylaşımlara ne kadar güveniyorsunuz?

UNESCO, 45 ülkeden 500 sosyal medya fenomeniyle yaptığı anketin raporunu yayımladı. Raporda, fenomenlerin yüzde 62'sinin doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaştığı belirtildi.
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