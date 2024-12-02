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Sosyal medyadaki paylaşımlara ne kadar güveniyorsunuz?

Sosyal medyadaki paylaşımlara ne kadar güveniyorsunuz?

Esmanur Tuna Sarraç
11:022/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gördüğünüz içeriklere ne kadar güveniyorsunuz?
Gördüğünüz içeriklere ne kadar güveniyorsunuz?

UNESCO sosyal medya fenomenlerinin, doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaştığını tespit etti.

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UNESCO, 45 ülkeden 500 sosyal medya fenomeniyle yaptığı anketin raporunu yayımladı. Raporda, fenomenlerin yüzde 62'sinin doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaştığı belirtildi.


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Sosyal medyadaki paylaşımlara ne kadar güveniyorsunuz?
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02 Aralık, Pazartesi

#Sosyal medya fenomenleri
#UNESCO
#anket
#sosyal medya

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