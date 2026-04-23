Sosyal medyaya 15 yaş sınırı

Uğur Duyan
04:0023/04/2026, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri ve doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenlemeyi de içeren 28 maddelik torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Teklife AK Parti tarafından verilen önerge ile doğum izni biten çalışan annelere de ilave süreden yararlanma hakkı tanındı. Buna göre, analık izni süresi 1 Nisan itibariyle dolmuş olsa bile bebekleri 24 haftadan küçük anneler, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni kullanabilecek. Kanunla, koruyucu aile olan memur ve işçilere 10 gün izin hakkı tanınacak. Babalık izni işçiler için de 10 gün olacak.

Teklife göre, 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara kaydolması engellenecek. Platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere ekran süresi ve oyun içi harcamaları kontrol etme araçları sağlanacak. Büyük sosyal medya platformlarının acil durumlarda zararlı içeriklere 1 saat içinde müdahale etmesi gerekecek. Yükümlülükleri ihlal eden platformlara küresel cironun yüzde 3'üne kadar para cezası uygulanabilecek.


