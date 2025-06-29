Soylu: Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var

"AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değildir. Büyük bir davayı sırtında taşıyan, şuuru barındıran büyük bir yolculuğun adıdır. AK Parti kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır. AK Parti hepimizin kokusunu özlediği, sevdiği ve beklediği partidir. AK Parti bütün coğrafyamızın ve gönül dünyamızın adı ve resmidir. Bu ülkede kim geleceğe adım atmak istemişse hepsine iftiralar attılar. Ama siz hiçbirinden korkmadınız. Darbelerden korkmadınız. Hiçbir iftiraya boyun eğmediniz. Amerika'nın, Avrupa'nın ve Batı'nın üzerimizde ortaya koymaya çalıştığı, üzerimize giydirmeye çalıştığı deli gömleğinden korkmadınız. Bu ülkenin ANKA'sını yapmaktan, bu ülkenin İHA'sını yapmaktan, bu ülkenin Yavuz Selim Köprüsü'nü yapıp sadece bir inşayı değil bir fikri ortaya koymaktan, herkesin gözyaşları ile izlediği Ayasofya'yı bu milletle bütünleştirmekten korkmadınız ve çekinmediniz. Siz sadece bir siyasi parti değilsiniz. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan itibaren bu milletin özlemlerini bütün dünyaya buluşturmak, bütün değerlerimizi dünya ile buluşturmak ve dünyaya liderimizin önderliğinde sözünü söyleyebilecek bir milleti haykırmak için 25 yıldır direniyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Siyasetçilik ve teşkilatçılık bir disiplin meselesi ve aynı zamanda hem davaya ve lidere sadakattir. Çalışmaya ara vermemektir teşkilatçılık. Rutin bir başarı değildir. Ne zaman onu aşarsanız ne zaman daha fazla gayret gösterirseniz, daha fazla çalışırsanız, daha fazla hakkaniyete uyarsak, daha fazla ötekine dokunursak, daha fazla milletle olursak, daha fazla fakirin fukaranın dertleriyle dertlenirsek, daha fazla devlet ile millet arasında köprü olmayı başarabilirsek teşkilatçılık çok daha fazla başarıya ulaşır"