Soylu'dan PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanına tepki: Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğunun, ailesinin şikayeti, Mersin Emniyetinin takibi ve güvenlik güçlerinin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken düzenlediği operasyonla kurtarıldığını aktardı.
Soylu, şunları kaydetti:
"Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar ilçe eski eş başkanı ve halen DBP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain. Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz."
Allah evlatlarımızı HDPKK’dan korusun.
15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğumuz, ailesinin şikayeti, Mersin Emniyetimizin takibi ve güvenlik güçlerimizin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken yaptığı operasyonla kurtarılıyor... + pic.twitter.com/SqqgerMqzY
Allah evlatlarımızı HDPKK’dan korusun.