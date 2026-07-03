Sözde komedyen Deniz Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak

Sosyal medyada paylaştığı videolarla halkın kutsal değerleriyle alenen alay eden ve gözaltına alınan sözde komedyen Deniz Göktaş, "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla bugün hakim karşısına çıkacak.
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Göktaş, İstanbul Havalimanından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Göktaş'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
"Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak.
Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce hakkında soruşturma başlatılmıştı.