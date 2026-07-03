Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sözde komedyen Deniz Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak

Sözde komedyen Deniz Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak

09:583/07/2026, Cuma
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Deniz Göktaş
Deniz Göktaş

Sosyal medyada paylaştığı videolarla halkın kutsal değerleriyle alenen alay eden ve gözaltına alınan sözde komedyen Deniz Göktaş, "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla bugün hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Göktaş, İstanbul Havalimanından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Göktaş'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

"Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Göktaş bugün hakim karşısına çıkacak.

Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce hakkında soruşturma başlatılmıştı.



#deniz göktaş
#dini değerleri aşağılama
#cumhurbaşkanına hakaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRETMEN MAAŞLARI SON DAKİKA NE KADAR OLDU? Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı