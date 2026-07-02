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Yurt dışından dönen Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı

Yurt dışından dönen Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı

12:312/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yurt dışından dönen Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı
Yurt dışından dönen Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Mizah adı altında dini değerlerle alay eden sözde komedyen Deniz Göktaş havaalanında gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yurtdışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

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