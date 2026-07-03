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Sözleşmeli askerlere kamuda istihdam

Sözleşmeli askerlere kamuda istihdam

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, en az 7 yıl görev yapan sözleşmeli er ve erlere kamuda yüzde 10 kontenjan ayrılacak.

Askerlikten muaf tutulan şehit yakınlarına uzman erbaşlık başvuru hakkı tanınırken, denizaltıcılara konaklama desteği ve uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin yeni düzenlemeler de hayata geçirilecek. Düzenlemeyle, en az 7 yıl görev yapan ve şartları sağlayan sözleşmeli er ve erlere, kamu personeli alımlarında ayrılan kontenjanın yüzde 10'u tahsis edilecek. Şehit yakınları, askerlik hizmetinden muaf olsalar da uzman erbaşlığa başvurabilecek. Denizaltı personeline görev sırasında gemide konaklama imkânı bulunmaması halinde konaklama gideri ödenecek. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ve eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına alınacak. Uzman erbaşların sicil ve özlük haklarına ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kanun metnine işlendi.



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