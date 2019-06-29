Sözünüzü tutun gerekeni yaparız

İdlib’deki 10 numaralı gözlem noktasına rejimin yaptığı saldırıda 1 askerin şehit olması, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı sonrası İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde iki ülke askeri temsilcileri arasında işletilen koordinasyon mekanizması son dönemde yetersiz kaldı. Bunun üzerine Rusya’nın Ankara Askeri Ataşesi Genelkurmay Başkanlığı’na çağırıldı.

RUS ATAŞE UYARILDI

Ataşe, Türkiye’nin bu saldırıları gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağı konusunda uyarıldı, Rusya’nın rejim saldırılarını önlemek noktasındaki sorumluluğu bir kez daha hatırlatıldı. “Soçi mutabakatına uyulması ve bölgeye yönelik rejim saldırılarının durdurulması” konusunda uyarılan ataşeye, verilen sözler doğrultusunda Rusya’nın aktif rol alması istenirken, saldırıların devamı ve mutabakatın bozulması halinde Türkiye’nin gerekeni yapacağı iletildi.

YETERLİ GÜCE SAHİBİZ

Rejimin saldırılarına karşı Türkiye gözlem noktalarını terketmeyi düşünmediğini muhataplarına iletmiş durumda. Türkiye’nin bölgede yeterli seviyede ateş destek vasıtaları bulunduğu, gerektiğinde Deniz Kuvvetleri’nin de müdahale edebileceği çok yönlü güç, kuvvet ve kabiliyete sahip olduğu belirtildi. Gerekirse ÖSO öncülüğünde Esed’i güneye itecek bir harekat tarzı da gözardı edilmiyor. TSK bu doğrultuda gerekli tüm planlamalara çalışılmış durumda.

RUSYA İLE GÜVEN SORUNU

Esed’in Türkiye’nin gözlem noktasının doğrudan hedef alan saldırısı, son dönemde artan Türkiye’yi sıkıştırma politikası dışında görülmüyor ve bu saldırının Esed’e “yaptırıldığı” değerlendirmeleri öne çıkıyor. Rusya’ya rağmen Esed’in bu saldırıyı gerçekleştiremeyeceği düşünüldüğünde Türkiye açısından bu gelişmeler Rusya ile mutabakata yönelik önemli bir güven sorunu olarak da ortada duruyor. Bugün tüm güçler HTŞ’yi bahane ederek Türkiye’yi bu bölgeden çıkmaya zorluyor.

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Esed M5 için saldırıyor

Rejimin Türk gözlem noktalarına son dönemdeki saldırıları düşünüldüğünde, Esed’in Şam’dan başlayıp Hama ve Humus üzerinden Halep’e uzanan M5 karayolunu topraklarına katma çabası dikkat çekiyor. M5 karayolu, rejimi Suriye kuzeyine yakınlaştıracak yegane güzergah. Yine ekonomik olarak bu bölgenin Suriye’nin tahıl ambarı oluşu da Esed’in bu bölgeye hakim olma isteğinin bir diğer nedeni. Halen Türkiye, M5 karayolunu, 9 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Murek bölgesinden itibaren kontrol ediyor. Esed’in Türkiye’nin bölgedeki 5, 6, 7, 8, 9 numaralı gözlem noktalarını batıya kaydırmak, 10 numaralı gözlem noktasını ise kuzeye kaydırma amaçlı bir strateji izlediği belirtiliyor.