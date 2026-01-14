Yeni Şafak
SPK'den 'manipülasyon' hamlesi: Üç kişiye geçici işlem yasağı

SPK'den 'manipülasyon' hamlesi: Üç kişiye geçici işlem yasağı

22:3214/01/2026, Çarşamba
AA
SPK söz konusu kişilere yönelik işlem yasağının 15 Ocak'tan itibaren uygulanacağını açıkladı.
SPK söz konusu kişilere yönelik işlem yasağının 15 Ocak'tan itibaren uygulanacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla üç kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, Kurul, Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 15 Ocak itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.



