SPK’dan Peker GYO'ya iki milyar liralık rekor ceza

Ayrıca Kurul, Ray Sigorta, Euro Trend Yatırım Ortaklığı, Global Menkul Değerler ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim gibi farklı pay piyasalarındaki işlemlerde sorumluluğu tespit edilen çok sayıda kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. SPK’nın bu adımı, sermaye piyasalarında düzen ve şeffaflığın sağlanması ile yatırımcı güveninin korunmasına yönelik kararlılığını yeniden ortaya koydu.