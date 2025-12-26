SPK’dan Peker GYO'ya iki milyar liralık rekor ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker GYO pay piyasasında piyasa bozucu işlemlerde bulunulduğu gerekçesiyle toplam 18 kişiye yaklaşık 2 milyar lira idari para cezası verdi.
SPK’nın haftalık bültenine göre; Peker GYO hisselerinde gerçekleştirilen usulsüz işlemlere ilişkin yürütülen inceleme sonucunda, sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlara yüksek tutarlı cezalar uygulanmasına karar verildi.
Ayrıca Kurul, Ray Sigorta, Euro Trend Yatırım Ortaklığı, Global Menkul Değerler ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim gibi farklı pay piyasalarındaki işlemlerde sorumluluğu tespit edilen çok sayıda kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. SPK’nın bu adımı, sermaye piyasalarında düzen ve şeffaflığın sağlanması ile yatırımcı güveninin korunmasına yönelik kararlılığını yeniden ortaya koydu.