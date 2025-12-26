Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri

26/12/2025
G: 26/12/2025, جمعہ
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde 100 iş müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 26 Ocak–6 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7, 8 ve 9'uncu derecede açık bulunan iş müfettiş yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden 50, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 50 olmak üzere 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım platformu veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirecek.

26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak başvurular, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru şartları neler?

Adaylarda,
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendinde yazılı nitelikleri taşımak"
,
"İş müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yapılacağı 2026 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak",
"2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 1. maddedeki her grup için ayrı ayrı belirtilen puan türlerinin birinden belirlenen taban puan veya üzerinde puan almak"
gibi şartlar aranacak.


