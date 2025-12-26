Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde 100 iş müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 26 Ocak–6 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7, 8 ve 9'uncu derecede açık bulunan iş müfettiş yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden 50, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 50 olmak üzere 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak.
Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım platformu veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirecek.
26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak başvurular, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.