Sporcu gençler Kefken Kampı’nda ​

Sultangazi Belediyesi tüm imkânlarıyla gençlerin ve sporun destekçisi olmayı sürdürüyor. Son olarak, belediyenin Kocaeli Kefken’de düzenlediği gençlik kampında, 12-18 yaş aralığındaki 110 genç sporun ve doğanın tadını çıkardı. Kamp boyunca 10 farklı spor dalında antrenmanlar düzenlendi: Karate, tekvando, güreş, okçuluk, basketbol, kick-boks, tenis, voleybol, yüzme ve bocce. Gençler kendi spor dallarında hocalar eşliğinde antrenmanlar yaparak yeni sezona hazırlandı.Gençler eğitimin yanında bolca eğlenme imkanı da buldu.

‘SAMPİYON SPORCULAR GÖRÜYORUM’

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kampa katılan gençlere güzel bir spor sezonu dileyerek, “Gençlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Gerek spor aktivitelerinde gerekse de kültür sanat ve diğer türlerde düzenlediğimiz etkinliklerde gençlerimizle bol bol sohbet ediyoruz. Ben gençlerimize baktığımda ve gözlerindeki o ışığı gördüğümde, onların esasında geleceğin milli şampiyonları olduğunu anlıyorum. Sultangazi’nin gençleri, gerekli imkânları sağladığınızda her türlü başarıya ulaşabilecek kabiliyettedir. Bizler buna yürekten inanıyoruz ve tüm gücümüzle gençlerimizin yanındayız. Kefken Kampı gibi kamplarımızla, Yaz Spor Okulları’mızla, Spor Akademileri’mizle, Gençlik ve Spor Kulübü’müzle, yerel spor kulüplerine verdiğimiz destekle ve daha birçok şekilde ilçemizdeki gençlerimizin ve sporun en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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