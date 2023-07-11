Srebrenitsa soykırımı 28. Yıl dönümünde Keçiören’de anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, KKTC Eğitim Ataşesi Ahmet Aslan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, Balkan Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa, Belediye siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Srebrenitsa Soykırımı’ndan bugüne nice zamanlar aktı, nice zamanlar geçti ama acılarımız bitmedi. Biz o dönemi yaşayanlardan ve o dönemi yüreğinde hissedip tepki koyanlardanız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasıyla birlikte yeni bir dünya düzeni kurulmuştur. Ekonomik, siyasi ve coğrafi yeni bir dünya oluşmuştur. Bununla beraber kargaşalar, iç savaşlar ve canavar duyguların ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Sırbistan’ın, Bosna-Hersek’teki soykırımı da bunlardan biridir. Biz burada kardeşlerimize destek için ne gerekiyorsa yaptık. Vatandaşlarımız, esnaflarımız ve kardeşlerimizle birlikte dayanışma kampanyaları başlattık. Allah razı olsun, az çok herkes gönlünden ne kopuyorsa verdi. Kızılay Meydanı’nda ‘Bosna-Hersek’teki Katliamı Telin Mitingleri’ yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de elinden geleni yaptı.” dedi.

Srebrenitsa’da Aliya İzzetbegoviç liderliğinde kahramanca mücadele edildiğini de belirten Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Srebrenitsa bizim Çanakkale gibidir. Bosna-Hersek’teki o iman, güçlüleri yenmiştir. Aliya İzzetbegoviç de bir kahramandır. Yiğit bir kahraman, bilge bir aydındır. Bu parkımızın adını da Aliya İzzetbegoviç Parkı olarak koyduk. Şehrimizin giriş losyonunda önemli bir yerde bulunuyor. Avrupa'nın ortasında başlattığı ve verdiği kahramanca mücadele ile milletini ve devletini koruyarak istiklal ve istikbale kavuşturmuş olan bir liderdir. Avrupa'nın ortasında soykırımla kadın çocuk demeden birçok can şehit edilmiştir. Bunları unutmamak lazım. Yeni iç savaşların olmaması için yeni acıların olmaması için yeni felaketlerin olmaması için bunları unutmamak, unutturmamak lazım. Rehavete düşmemeliyiz. Makam mevkii, para pul uğruna birbirimize düşmemeli birlik ve kardeşliğimize ziyan vermemeliyiz.”

Programın sonunda protokol ve katılımcılar Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar. Daha sonra Srebrenitsa Soykırımı temalı sergiyi incelerdiler.







