STK’lar ve kamu el ele verecek

İçişleri Bakanlığı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kamu kurumları arasında yer yer yaşanan sıkıntıları gidermek için düğmeye bastı. Özellikle STK’lar ile AFAD, Kızılay ve göç il müdürlükleri arasındaki iletişim probleminin aşılması için çalışma başlatan Bakanlık, STK’ların kamu kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirecek. STK’lar mültecilerin eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdamıyla ilgili yaptığı saha çalışmaları sonucunda hazırladığı analiz ve raporları yetkililerle paylaşacak. Sorunlarla ilgili ortak çözüm yolu bulunacak.

HARİTALARI ÇIKARILACAK

Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Antalya ve Adana’da toplamda 750 STK’ya eğitim verilecek. Şubat ayında başlayacak olan eğitim, ekimde tamamlanacak. Eğitimlerde STK’lara mevcut kapasitelerini nasıl arttıracakları, proje ve fon kaynaklarını nasıl geliştirebilecekleri anlatılacak. Kurumlar arası ortak projelerin artırılması sağlanacak. Ayrıca, yapılacak olan çalışmayla, Türkiye genelindeki STK’ların tek tek hangi alanlarda faaliyet gösterdiği, neyi amaçladığı ve nasıl bir politika izleyeceği belirlenecek.