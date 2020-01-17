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POLİTİKA

STK’lar ve kamu el ele verecek

İçişleri Bakanlığı, STK’lar ile kamu kurumları arasında yer yer yaşanan sıkıntıları gidermek için harekete geçti. Özellikle STK’lar ile AFAD, Kızılay ve göç il müdürlükleri arasındaki iletişim güçlendirilecek. Ortak projeler artırılacak. STK’lar, mülteciler ile ilgili saha çalışmalarını yetkililerle paylaşacak. Bakanlık, STK’lara eğitim verecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kamu kurumları arasında yer yer yaşanan sıkıntıları gidermek için düğmeye bastı. Özellikle STK’lar ile AFAD, Kızılay ve göç il müdürlükleri arasındaki iletişim probleminin aşılması için çalışma başlatan Bakanlık, STK’ların kamu kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirecek. STK’lar mültecilerin eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdamıyla ilgili yaptığı saha çalışmaları sonucunda hazırladığı analiz ve raporları yetkililerle paylaşacak. Sorunlarla ilgili ortak çözüm yolu bulunacak.

HARİTALARI ÇIKARILACAK

  • Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Antalya ve Adana’da toplamda 750 STK’ya eğitim verilecek. Şubat ayında başlayacak olan eğitim, ekimde tamamlanacak. Eğitimlerde STK’lara mevcut kapasitelerini nasıl arttıracakları, proje ve fon kaynaklarını nasıl geliştirebilecekleri anlatılacak. Kurumlar arası ortak projelerin artırılması sağlanacak. Ayrıca, yapılacak olan çalışmayla, Türkiye genelindeki STK’ların tek tek hangi alanlarda faaliyet gösterdiği, neyi amaçladığı ve nasıl bir politika izleyeceği belirlenecek.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.
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