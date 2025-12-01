Su kıtlığına havadan çözüm

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, dünyada ilk kez ülkeleri tarafından geliştirilen havadan su üretme kapasitesine sahip makinenin Türkiye’de de kullanılması için Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarıyla görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. Ülke olarak enerji, çevre ve su sıkıntılarına çok önem verdiklerinin altını çizen Zahiri, “Bu ürünle havayı suya dönüştürüyoruz. Makine ile konutlarda içme suyu üretilebilecek” dedi.