Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Su kıtlığına havadan çözüm

Su kıtlığına havadan çözüm

Merve Safa Akıntürk
04:001/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Said Sani ez-Zahiri
Said Sani ez-Zahiri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, dünyada ilk kez ülkeleri tarafından geliştirilen havadan su üretme kapasitesine sahip makinenin Türkiye’de de kullanılması için Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarıyla görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. Ülke olarak enerji, çevre ve su sıkıntılarına çok önem verdiklerinin altını çizen Zahiri, “Bu ürünle havayı suya dönüştürüyoruz. Makine ile konutlarda içme suyu üretilebilecek” dedi.


NASIL BİR YÖNTEM?

“Ma Hawa” adı verilen makine hava moleküllerini suya dönüştürüyor. Bu cihazlar hem iç hem de dış mekânda kullanılabilirken ürünün su kıtlığına çözüm sunması hedefleniyor. Üretilen su kimyasal kirleticilerden arındırılırken su, alkali ve elektrolit su olabilmesi için gerekli minerallerle zenginleştiriliyor.


#su
#kıtlık
#çözüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMALAR: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olur?