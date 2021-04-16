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İSTANBUL

'Su Sıçratma' kavgası kanlı bitti: Kendi silahıyla ağır yaralandı

Başakşehir İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü sulayan kişi ile bu sırada üzerine su sıçradığı iddia edilen komşu iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada üzerine su sıçradığı iddia edilen kişi, yaşanan arbedede kendi silahından çıkan mermiyle ağır yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Su Sıçratma kavgası kanlı bitti: Kendi silahıyla ağır yaralandı
Başakşehir'de "Su Sıçratma" kavgasında kendi silahından çıkan mermiyle ağır yaralandı.

İren Ş.'nin iş yerinin önünü suladığı sırada yan komşusu Servet B.'nin üzerine su sıçradı. Tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı. Servet B. iş yerinden aldığı av tüfeği ile İren Ş.'nin üzerine yürüdü.

  • İkili arasında yaşanan arbedede Servet B. kendi tüfeğinden çıkan mermiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Servet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'KENDİ SİLAHLIYMIŞ'

Çevrede esnaf olan Ayhan Türkmen, "Dışarı çıktığımda zaten bir kişi yerdeydi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Karşı tarafa silah çekmiş sonra silah patlama sesleri duyuldu. Kendi silahlıymış" dedi.

  • Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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