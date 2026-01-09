Yeni Şafak
Suça sürüklenen çocukların yüzde 85'i erkek, yüzde 15'i kız: En çok yaralama ve hırsızlık yapılıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
08:229/01/2026, Cuma
Mafya dizilerinden en fazla çocukların etkilendiği bildiren yetkiler, çocukların en çok yaralama ve hırsızlık suçlarına sürüklendiğini kaydetti.
TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, TÜİK, Adalet Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma yetkilileri dinledi. Komisyona bilgi veren yetkililer, erkek çocukların kız çocuklarına göre daha fazla suça sürüklendiğini söyledi.

Yetkililer, 11-15 yaş arasındaki çocuklar uyumadan önce telefonla oynadığını ve empati eksikliğinin çocukları akran zorbalığına sürüklediğini, akran zorbalığı en çok 6-12 yaş arasında görüldüğünü söyledi.
EN ÇOK KARŞILAŞILAN SUÇLAR

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, 2025'te kamu davası açılan suça sürüklenen çocukların cinsiyet dağılımını aktardı.
Buna göre, suça sürüklenen çocukların yüzde 85'ini erkek, yüzde 15'ini kız çocukları oluşturdu. Bu davaların en çok kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma, uyuşturucu, dolandırıcılık suçlarından kaynaklandığını aktardı.

YATMADAN ÖNCE TELEFONLA OYNUYORLAR

TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun,
Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında çocuk nüfus oranında birinci sırada yer aldığını söyledi. 11-15 yaş arasındaki çocukların uyumadan önce telefonla oynadığını, akran zorbalığının özellikle 6-12 yaş gurubunda yaygın olduğunu kaydetti.

OKULLAR ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren, okulların çevresinde de tedbirler alındığını, bu bölgelerde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildiğini anlattı. Okulların çevresinin, metruk binaların, internet kafelerin kontrol edildiğini, servis araçlarının da denetlendiğini bildirdi.

SİBER ORTAMDA ZORBALIK

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, empati eksikliğinin, ekonomik nedenlerin, normal yaşamda ve siber ortamda akran zorbalığının çocukların suça sürüklenmesindeki etkenler arasında bulunduğunu söyledi.

Çocuklara kelepçe takılmıyor

  • Tarıkhan, suç işlemiş çocuklara yönelik yürütülen soruşturma süreçleri hakkında bilgi veren yetkililer, çocukların sivil kıyafetli, eğitimli jandarma veya polis personeli tarafından karşılandığını, ifade alınmasının gerekli olduğu durumlarda bunun pedagoglar eşliğinde yapıldığını, işlemlerin hiçbir safhasında çocukların, jandarma ya da polisi üniformalı olarak görmediğini, çocuklara kelepçe takılmadığını aktardı.

Siber alanı 'karanlık dehliz'

  • Cezasızlık algısının suç oluşturmaya zemin hazırladığının altını çizen Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, bugün bütün dizilerin mafya üzerine olduğunu ve bu konuların çocukları çok etkilediğini belirtti. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise siber alanı 'karanlık dehliz' olarak nitelendiren yetkililer, siber dünyada suçların arttığını, bu konuda özel bir teşkilatlanma içerisinde olduklarını ifade etti.
