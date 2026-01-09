Suça sürüklenen çocukların yüzde 85'i erkek, yüzde 15'i kız: En çok yaralama ve hırsızlık yapılıyor

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, TÜİK, Adalet Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma yetkilileri dinledi. Komisyona bilgi veren yetkililer, erkek çocukların kız çocuklarına göre daha fazla suça sürüklendiğini söyledi.
EN ÇOK KARŞILAŞILAN SUÇLAR
YATMADAN ÖNCE TELEFONLA OYNUYORLAR
OKULLAR ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ALINDI
Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren, okulların çevresinde de tedbirler alındığını, bu bölgelerde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildiğini anlattı. Okulların çevresinin, metruk binaların, internet kafelerin kontrol edildiğini, servis araçlarının da denetlendiğini bildirdi.
SİBER ORTAMDA ZORBALIK
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, empati eksikliğinin, ekonomik nedenlerin, normal yaşamda ve siber ortamda akran zorbalığının çocukların suça sürüklenmesindeki etkenler arasında bulunduğunu söyledi.
Çocuklara kelepçe takılmıyor
- Tarıkhan, suç işlemiş çocuklara yönelik yürütülen soruşturma süreçleri hakkında bilgi veren yetkililer, çocukların sivil kıyafetli, eğitimli jandarma veya polis personeli tarafından karşılandığını, ifade alınmasının gerekli olduğu durumlarda bunun pedagoglar eşliğinde yapıldığını, işlemlerin hiçbir safhasında çocukların, jandarma ya da polisi üniformalı olarak görmediğini, çocuklara kelepçe takılmadığını aktardı.
Siber alanı 'karanlık dehliz'
- Cezasızlık algısının suç oluşturmaya zemin hazırladığının altını çizen Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, bugün bütün dizilerin mafya üzerine olduğunu ve bu konuların çocukları çok etkilediğini belirtti. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise siber alanı 'karanlık dehliz' olarak nitelendiren yetkililer, siber dünyada suçların arttığını, bu konuda özel bir teşkilatlanma içerisinde olduklarını ifade etti.