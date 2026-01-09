Suça sürüklenen çocukların yüzde 85'i erkek, yüzde 15'i kız: En çok yaralama ve hırsızlık yapılıyor

Cezasızlık algısının suç oluşturmaya zemin hazırladığının altını çizen Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, bugün bütün dizilerin mafya üzerine olduğunu ve bu konuların çocukları çok etkilediğini belirtti. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise siber alanı 'karanlık dehliz' olarak nitelendiren yetkililer, siber dünyada suçların arttığını, bu konuda özel bir teşkilatlanma içerisinde olduklarını ifade etti.