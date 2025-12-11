Yeni Şafak
Suçlananların önüne gelip hesap vermem

Suçlananların önüne gelip hesap vermem

04:0011/12/2025, Perşembe
Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki sonrasında CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, isyan bayrağı açtı. Çakır, "İBB'de 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın Özer'in önüne geleceğim öyle mi? Önce kendileri aklanıp gelecek" ifadesini kullandı.

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilince CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. “Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim?” diye soran Çakır, “Adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde 30 yerde geçen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer'in önüne geleceğim, öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip hesap vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek” diye tepki gösterdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “arınma” çağrısına vurgu yapan Çakır, Özer'in hakkındaki iddialardan arınmadığı müddetçe o görevde bulunmasının doğru olmadığını ifade etti. Çakır, “Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar” değerlendirmesinde bulundu.

BUNUN HESABINI SORACAĞIM

Kendisinin “Kral çıplak” dediğini kaydeden Çakır, “Sizin derdiniz ne ya? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanları bu devleti yönettirmeyeceklerini görecek herkes” diye konuştu. Mersin'in tüm ilçelerinde miting yapıp yaşadıklarını anlatacağını söyleyen Çakır, “Hesap soracağım, bunun hesabını mutlaka verecekler” ifadelerini kullandı. Başka bir partiye geçmeyeceğini belirten Çakır, önümüzdeki dönem de Mersin'den tekrar aday olacağını açıkladı.

İMAMOĞLU KARŞITLARINA NEŞTER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığıyla birlikte ana muhalefette eleştiriler disiplin süreciyle sonlanıyor. Eleştirileri disiplin süreciyle bastıran Özel, 2 yılda 500'e yakın partiliyi YDK'ya sevk etti. CHP YDK, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanmasından sonra 300'den fazla dosyayı inceleyip karara bağladı. Son 2 yılda ise bu partililerden en az 30'u CHP’den ihraç edildi. Onlar arasında İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Nisan 2025'te genel başkanlık adaylığını açıklayan Berhan Şimşek de var.




