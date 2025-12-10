Yeni Şafak
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP ilçe başkanına ev hapsi

17:1110/12/2025, Çarşamba
IHA
Antalya’nın Serik ilçesinde rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.’ye ev hapsi verildi.

Serik Belediyesindeki işini yapma karşılığında bir vatandaştan 80 bin TL talep ettiği iddia edilen önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. ve K.K. gözaltına alındı.


2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Ş.Ç. için ev hapsi kararı verirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



