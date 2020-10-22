Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Suikast girişimininasli faili
İSTANBUL

Suikast girişiminin asli faili

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz gecesi suikat girişiminde bulunan ekibe, Erdoğan’ın kaldığı oteli bildiren eski başyaver Ali Yazıcı’ya “yardım ve yataklıktan” verilen cezayı Yargıtay bozdu. Bozma kararına uyan yerel mahkeme, “yardımcı” değil, “aslî fail” olduğuna hükmederek Yazıcı’ya müebbet verdi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Ali Yazıcı
Ali Yazıcı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimine ilişkin davanın gerekçeli kararında, eski başyaver Ali Yazıcı’nın ‘olayın asli faili’ olduğu belirtildi. Davada 18 yıl hüküm giyen Yazıcı’nın cezası Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından ‘cezanın az olması’ nedeniyle bozuldu. Yeniden yargılamada daha önce ‘suikasta yardım’ gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Yazıcı’nın olayın asli faili olduğu hükmedildi ve cezası müebbet hapse çevrildi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli karara göre, ‘Cumhurbaşkanına suikast’ suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan Yazıcı’nın suikast için yapılan iş bölümünde yer aldı.

Ali Yazıcı

PLANINI DEĞİŞTİRTTİ

Cumhurbaşkanı’nın kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip Ankara’dan suikast eylemini gerçekleştirecek timin hareket noktası olan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne geldi. Bu bilgiyi suikast timine ulaştırdı ve tim, bu bilgi doğrultusunda eylem planını değiştirdi. Yazıcı bu şekilde eylemin başarıya ulaşması bakımından etkin rol alarak, Cumhurbaşkanına suikast suçuna asli fail olarak katıldı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına soruşturma: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına soruşturma: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Abone Ol Google News
Fransız faşizmi

Fransız faşizmi

​Macron her alanda Müslümanlara karşı savaş başlattı.
PKK’nın Karabağ’da 7 kampı var

PKK’nın Karabağ’da 7 kampı var

Dünyanın dört bir yanından gelen teröristler orada.
Hep sokakdarbesi planlamış

Hep sokak
darbesi planlamış

​İYİ Parti'deki krizin odağında eski MİT'çi Enver Altaylı var.
Cami sınıf oldu

Cami sınıf oldu

​Evinde interneti olmayan öğrencileri ağırlıyor.
Suudi savcıya<br>Kaşıkçı terfisi

Suudi savcıya
Kaşıkçı terfisi

​Ülkenin Yüksek Alimler Konseyi'ne atandı.
Ekonomileri 20 sektör ayakta tutacak

Ekonomileri 20 sektör ayakta tutacak

​Bu alanlar geleceği değiştirecek.
Asırlık yolların inşası

Asırlık yolların inşası

​Erzurum, “ulaşılabilir şehirler” sıralamasında zirveye oynamaya başladı.
Filistin ve Ürdün'den<br>Erdoğan açıklaması

Filistin ve Ürdün'den
Erdoğan açıklaması

​Sadece teşhis etmiyor tedaviyi de söylüyor.
Yunanistan'dan montaj rezilliği

Yunanistan'dan montaj rezilliği

'​Oruç Reis'i kovduk' yalanı ile Yunanlıları kandırdılar.
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

​Bakan Yardımcısı Çataklı açıklama yaptı.

Ezan arası veren baro

Ezan arası veren baro

​İstanbul 2 Nolu Baro 'İnisiyatif' grubunun başkan adayı Cavit Tatlı oldu.
Ağır hasta uyarısı

Ağır hasta uyarısı

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Piyasaların beklentisi <br>faizlerin artırılmaması

Piyasaların beklentisi
faizlerin artırılmaması

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak.
Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

İşgal altındaki ​21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı.
Aslan payı eğitim ve sağlığın

Aslan payı eğitim ve sağlığın

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bütçe sunumu.

​Azerbaycan, Karabağ'ı temizlerken Orta Asya'da sessizlik hakim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.