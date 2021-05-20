Suikast timi çökertildi

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Akşener’e cevabı terör mağdurları verdi: PKK evimizi yıkarken neredeydin

PKK ve HDP ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzeten Akşener’e cevabı hendek teröründe evleri yıkılan vatandaşlar verdi. Şırnaklı Hatice Atan, “PKK evimizi yıktı. Bugün herkes evinde oturabiliyorsa Erdoğan sayesinde. PKK bu şehri yok ederken Meral Akşener kaç kere buraya geldi? Aç mısınız, ihtiyacınız var mı diye kaç kere sordu? Hiç görmedik” dedi.