İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’nin suikast timi çökertildi. İstanbul Emniyeti’ni suikast hücresine götüren olay geçtiğimiz Ocak ayında yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aranması olan TKP/ML’nin sözde Türkiye sorumlusu Kemal kod Nihat Konak polis ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen belge ve bilgiler ışığında 3 ay boyunca teknik fiziki takip yürüten Terörle Mücadele Şubesi ekipleri suikast hücresinin izine ulaştı.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
- Operasyon için harekete geçen İstanbul Emniyeti tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için Maltepe, Kartal, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Pendik’teki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün silahlı eylem sorumlusu Ünal Y.’nin evinde yapılan aramada adeta bir cephanelik ele geçirildi. Evde 7 kalaşnikof, 1 Belçika yapımı D’armes de Queere Herstal marka keskin nişancı tüfeği, 18 kalaşnikof şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 keskin nişancı kamuflajı ve 1 telsiz ele geçirildi.
SUİKAST İÇİN KEŞİF YAPTILAR
Emniyetin yaptığı çalışmada şüphelilerin ayrı ayrı keşif yaptıklarını belirledi. Şüphelilerin devlet büyüklerinin kullandığı yol güzergahlarına ulaşmaya çalıştığı da öğrenildi.