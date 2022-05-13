Suikasta değil tuvalete gelmiş: HDP’nin 1 Mayıs provokasyonu çöktü

HDP’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü hedef alan açıklamasındaki iddialar elinde patladı. HDP İstanbul Eş Başkanı İlknur Birol, 1 Mayıs akşamı kimliği belirsiz bir kişinin içeride kimse yokken polis gözetiminde Beyoğlu ilçesindeki HDP İstanbul İl Binası’na girdiğini iddia etmiş, durumu kamera kayıtlarından fark ettiklerini öne sürmüştü. Polisleri de suçlayan Birol, “Bu kişi binadan çıktıktan sonra resmi üniforma ile kapı önünde bekleyen iki polisle konuşup bölgeyi terk ediyor. Bu şahsın silahlı olduğu kanaatindeyiz. Binada şu an tespit edemediğimiz her ne ise bir işlem yaptıktan sonra binadan çıkıyor. Aynı polislerle hararetli bir konuşma yapıyor” demişti.

AİLE BOYU PKK’LI

İddiaları araştıran İstanbul Emniyeti gerçeği ortaya çıkardı. 1 Mayıs akşamı parti binasına giren A.Ş.’nin 1 Mayıs kutlamalarını izlemek için Beyoğlu’nda bulunduğu, dinlenmek ve tuvaletini yapmak için il binasına girdiği tespit edildi. Batman nüfusuna kayıtlı A.Ş.’nin terör örgütü PKK ile bağı da ortaya çıktı. A.Ş.’nin eşinin kız kardeşi S.Ç.’nin PKK’nın dağ kadrosundayken geçtiğimiz yıl güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği, yine eşinin erkek kardeşi F.Ç. hakkında 2018’de PKK üyeliği suçundan işlem yapıldığı, İ.B. isimli akrabasının da 2008 yılında PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet yürütürken yakalandığı öğrenildi.

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