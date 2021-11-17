Gündem Sular altında kalacak boğa güreşleriyle ünlü ilçeye yeni yerinde yeni arena yapılacak
ARTVİN

Sular altında kalacak boğa güreşleriyle ünlü ilçeye yeni yerinde yeni arena yapılacak

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bu yıl 38.’si düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri arenası sular altında kalınca, Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. 200 yıllık boğacılık geleneği yok olmaması için yeni yerleşim yerinde festivalin devam etmesi için dev bir proje hazırladı.

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Haber Merkezi İHA
Sular altında kalacak boğa güreşleriyle ünlü ilçeye yeni yerinde yeni arena yapılacak
Boğa güreşleri Derekapı mevkiinin baraj inşaatı nedeniyle sular alında kalmasında dolayı bu yıl son kez düzenlendi.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor.

İHA

Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor. Yusufeli ilçesinde bu yıl 38’incisi düzenlenen boğa güreşleri Derekapı mevkiinin baraj inşaatı nedeniyle sular alında kalmasında dolayı bu yıl son kez düzenlendi. Güreşlerin nerede yapılacağı tartışılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı sorunu çözdü.

İHA

Güreşlerle ünlü olan ilçede 200 yıllık geleneği sürdürülmesi için bakanlık dev bir projeyi hizmete sokmaya hazırlanıyor.

İHA

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Yusufeli yeni yerleşkesini ve Yusufeli’ni çevreleyen dağ silsilerini çok hakim noktadan görecek şekilde 14.5 hektarlık alanda planlanan Yusufeli Mesire Yerinde halkın eğlen-dinlen ihtiyaçlarını karşılamak için, yürüyüş yolları, piknik alanları, kır lokantası, sergi alanları ve Artvin’in bir geleneği olan Boğa Güreşlerinin yapılacağı arena planlanıyor.

İHA

Projenin görselini Artvin Orman Bölge Müdürlüğü paylaşılırken, yakın tarihte projeye başlanması hedefleniyor.

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