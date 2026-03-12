Yeni Şafak
Sultan Sazlığı'ndaki yangın dört günde söndürüldü

Sultan Sazlığı'ndaki yangın dört günde söndürüldü

00:0912/03/2026, Perşembe
DHA
Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı.

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık dört gün süren müdahaleyle söndürüldü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, 8 Mart'ta sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 gün süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.



