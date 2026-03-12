Sultan Sazlığı'ndaki yangın dört günde söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı.
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık dört gün süren müdahaleyle söndürüldü.
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, 8 Mart'ta sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 gün süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
#Kayseri
#Sultan Sazlığı
#Yangın