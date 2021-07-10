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İSTANBUL

Sultangazi'de tartıştığı sürücüye kazma ile saldırdı

İstanbul Sultangazi'de sürücüler arasında yaşanan tartışmalar kameralara yansıdı. Alper Acar yol verme tartışmasından dolayı tartıştıkları sürücü ve yanındakiler tarafından kazma ile saldırıya uğradı. Saldırganlar Acar'ın aracının ön camını ve aynasını kırdı. Diğer bir olayda da bir başka sürücü tartıştığı sürücüye bıçak çekti.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi haber: Sultangazide tartıştığı sürücüye kazma ile saldırdı
Yol verme tartışmasından dolayı tartıştıkları sürücü tarafından önü kesilen Acar'a araçtan inen iki kişi kazma ile saldırdı.


Olay dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Acar idaresindeki hafif ticari aracın önü Atatürk Bulvarı Sultangazi Belediyesi civarında bir başka araç sürücüsü tarafından kesildi.

Alper Acar
Alper Acar

Yol verme tartışmasından dolayı tartıştıkları sürücü tarafından önü kesilen Acar'a araçtan inen iki kişi saldırmaya başladı. Saldırganlardan biri tekme ile aracın camını ve sol aynasını kırarken, diğer saldırgan ise araçta bulunan kazmayı alarak Acar'a saldırmaya çalıştı. Aracından inmeyen Acar'ın yardımına diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu.

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Vatandaşlar araya girerek, ikiliyi sakinleştirdi. Araca binen iki kişi olay yerinden uzaklaşırken, Alper Acar polis merkezi amirliğine giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Yol verme tartışmasından dolayı tartıştıkları sürücü tarafından önü kesilen Acar'a araçtan inen iki kişi saldırmaya başladı.
Yol verme tartışmasından dolayı tartıştıkları sürücü tarafından önü kesilen Acar'a araçtan inen iki kişi saldırmaya başladı.


"İLK DEFA KAZMALI SALDIRIYA TANIK OLUYORUM. O DA BİZİM KISMETİMİZMİŞ"

Dehşet anlarını anlatan Alper Acar, "Arkamdan kırmızı bir araç hızlı bir şekilde gelerek beni sıkıştırmaya başladı. Sinyal verip sağ şeride girmeme rağmen beni sıkıştırmaya başladı. Daha sonra kendisiyle beraber bizi Osmangazi Alt geçidine sokarak, aracımın sol ön çamurluk ile tampon kısmından bariyerlere sürdürdü. Daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kaçmaya başladılar. Biz de peşine düştük. Alt geçidin çıkışında tekrardan önümüzü keserek araçtan inip saldırmaya başladılar. O esnada kazma çıkarınca bizde o noktadan uzaklaştık.

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Geri dönüp belediyeye doğru ilerledik. Belediyenin önündeki ışıklarda önümüzü kesip bu sefer yine iki kişi kazmayla saldırmaya başladı. Aracımın camını kırdılar, kapısına tekme attılar. Aynasını kırdılar. Sürücü ile birlikte iki kişilerdi. İlk defa trafikte kazma ile yaşanan bir kavgaya şahit oldum. O da bizim kısmetimizeymiş. Vatandaşlar araya girmese daha fazla zarar verirlerdi. Kazma ile saldırdıklarından dolayı her hangi bir şey yapmadık. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Darp raporu alarak polis merkezine gidip şahıslardan şikayetçi oldum" dedi.

Tartıştığı sürücüye bıçak çeken şahıs, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Tartıştığı sürücüye bıçak çeken şahıs, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE BIÇAK ÇEKTİ

Yine Sultangazi'de geçen hafta meydana bir başka olayda bıçaklar çekildi. Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halinde olan iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Araçlarını durdurarak tartışan sürücülerden biri araçta bulunan bıçağı alarak aşağı indi. Tartıştığı sürücüye bıçak çeken şahıs, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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