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İSTANBUL

AK Partili Belediye Meclis üyelerini yaralayan kişi yakalandı

Sultangazi'de AK Partili Belediye Meclisi Ahmet Yıldız ile Gökhan Çokdüşünür'ü silahla yaralayan kişi gözaltına alındı. Murat Ç.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
Şüphelinin kaçış anları kameralara yakalandı.
Şüphelinin kaçış anları kameralara yakalandı.

Sultangazi’de, birbirine yakın iki adreste biri AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ile Gökhan Çokdüşünür’ü, birbirine yakın adreslerde silahla yaralayan kişinin M.Ç. (46) olduğunu belirledi.

Şüpheli, ekiplerce yapılan operasyonda, olayda kullandığı silahla yakalandı.

M.Ç'nin ifadesinde saldırıları gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtildi. Şüphelinin, oğlunun bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulduğunu, onun tutuklanmasına Yıldız ve Çokdüşünür'ün sebep olduğunu düşündüğü için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, Murat Ç.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada, yaralılar Yıldız ve Çokdüşünür'ün hastanede tedavisi sürüyor.

AK Partili Belediye Meclis Üyelerini yaralayan zanlının kaçış anı
OYNAT 00:18
AK Partili Belediye Meclis Üyelerini yaralayan zanlının kaçış anı
Sultangazi'deki iki ayrı silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız'ı yaralayan zanlının kaçış anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırıların ardından kaçan zanlının elinde silahla koştuğu anlar yer alıyor.
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