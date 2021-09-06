Gündem Freni patlayan servis aracı öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı
İSTANBUL

Freni patlayan servis aracı öğrencilerin arasına daldı: 4 yaralı

İstanbul Sultangazi’de freni patlayan servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilerin arasına daldı. Kazada 2 veli ve 2 öğrenci yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Sultangazide freni patlayan servis minibüsü öğrencilerin arasına daldı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı

Olay saat 13.45 sıralarında Sultangazi Esentepe mahallesi 2383 sokak Aydın Uçkan İlkokulu önünde yaşandı.

DHA

Edinilen bilgiye göre yokuş aşağı inen servis aracı freni patlayınca okul önünde bekleyen veli ve öğrencilerin arasına daldı. Araç bir otomobile vurarak durdu. Yaşanan kazada 2 öğrenci 2 de veli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

DHA

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı 2 öğrenci çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

DHA

Okulların ilk gününde öğrenci servislerinde denetim: Tek tek kontrol edildi
FOTOĞRAF 17
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin okulların başlamasıyla birlikte İstanbul’un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu.
Title
Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini kurulan uygulama noktasına çekti.
Title
Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi.
Title
Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Title
Aracında ‘Dur’ levhası bulunmayan ve minibüs kullanma geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanan bir servis sürücüsüne para cezası kesildi.
Title
Minibüs, uygulama noktasına gelen başka bir şoför tarafından götürüldü.
Title
Ceza yiyen servis sürücüsü, “Kreş servisi çekiyorum. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. ‘Dur levhası yok’ dedi. Şimdi başka bir şoför gelecek. Belgenin birkaç tane sınırı var. Bir tanesi dolmuş” dedi.
Title
Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı.
Title
Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.
Title
Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.
Title
Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Title
Servis şoförü Şaban Öksüz, Çok yerinde bir uygulama. Her zaman böyle uygulama olmasını istiyoruz. Koronavirüs önlemlerine de dikkat ediyoruz. Aşılarımı oldum. HES kodum her şeyim yerinde. Hiç sıkıntı yok dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Okulların ilk gününde öğrenci servislerinde denetim: Tek tek kontrol edildi
Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Yaralı veliler ise ola yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Sancaktepe’de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEM
Sancaktepe’de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Abone Ol Google News
Devlet desteği ile hayatı değişti

Devlet desteği ile hayatı değişti

Şimdi 50 kişiye istihdam sağlıyor...
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.