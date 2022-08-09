Gündem Sultangazide kaçak göçmen operasyonunda 32 kişi yakalandı
İSTANBUL

Sultangazi'de kaçak göçmen operasyonunda 32 kişi yakalandı

İstanbul polisi, Sultangazi'de bazı evlerde yurt dışına gönderilmek için bekletilen kaçak göçmenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 32 kaçak göçmen Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sultangazide kaçak göçmen operasyonunda 32 kişi yakalandı
Sultangazi'de kaçak göçmenlere operasyon.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sultangazi'de daha önceden belirledikleri adreslerde kalan kaçakz göçmenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyona Özel harekât polisleri ve Çevik kuvvet polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında yurt dışına gönderilmek üzere adreslerde bekletilen 32 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler tek tek polis otobüslerine bindirildi. Kaçak göçmenler, işlemleri için Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

227 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
GÜNDEM
227 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Iğdır'dan 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
OYNAT 00:26
Iğdır'dan 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Iğdır'dan 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen charter uçuşlarıyla ülkelerine gönderildi. Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler sürerken, sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor. Bu çerçevede, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin daha işlemleri tamamlandı. Yapılan kontrollerin ardından araçlarla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na sevk edilen 362 düzensiz göçmen, Afganistan'dan gelen 2 uçakla ülkelerine geri döndü.
Memnun değil

Memnun değil

​Ali Koç, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.
Maaş bordrosunda büyük oyun

Maaş bordrosunda büyük oyun

​Bunu yapan patron yandı: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.
Listeye bir çizik daha

Batman'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

​Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırıda önemli gelişme.

Çok kuvvetli olacak
Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

​Mavi Vatan'da hidrokarbon arayacak.

39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında görüldü.
Süper Kupa sahibini arıyor

Süper Kupa sahibini arıyor

​​Real Madrid ile Eintracht Frankfurt yarın karşı karşıya gelecek.

​ABD'de bir ilk yaşandı: Devlete ait gizli belgeler aranıyor.

​Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı tam gaz devam ediyor.

​Temel sebebi ortaya çıktı

​3 bin nüfuslu adaya 180 bin kişi akın etti.

​İşgalcinin saldırılarıyla alt yapı çöktü.

​Anlaşmazlığı arabulucu çözecek.

​Dört araç birbirine girdi beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.