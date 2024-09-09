Sultangazi'de pes dedirten görüntüler: Asker uğurlayan grup konvoy oluşturup yolu kapattı

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi düzenleyen kalabalık grup, konvoy oluşturarak yolu kapattı.
Olay yerine gelen bir bekçi, grubun dağılmasını ve yolun açılmasını istedi. Bekçi ile grup arasında çıkan tartışmada, bekçi silahıyla havaya ateş ederek kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak yolu trafiğe açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.