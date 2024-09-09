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Sultangazi'de pes dedirten görüntüler: Asker uğurlayan grup konvoy oluşturup yolu kapattı

Sultangazi'de asker eğlencesi için konvoy oluşturarak yolu kapatan grup ile bekçi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bekçi, havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak yolu tekrar trafiğe açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak yolu trafiğe açtı.

10:47 - 9/09/2024 Pazartesi
DHA
Sultangazi
Sultangazi

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi düzenleyen kalabalık grup, konvoy oluşturarak yolu kapattı.



Olay yerine gelen bir bekçi, grubun dağılmasını ve yolun açılmasını istedi. Bekçi ile grup arasında çıkan tartışmada, bekçi silahıyla havaya ateş ederek kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak yolu trafiğe açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.






#İstanbul
#emniyet
#Sultangazi
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