​Sultangazili hanımlar Boğaz turunu çok sevdi

Sultangazi Belediyesi’nin kadınlara özel düzenlediği Boğaz turu renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen’in uğurladığı hanımlar sıcacık çay ve simit eşliğinde İstanbul Boğazı’nın tadını çıkarırken çocuklar da unutulmadı. Sultangazi Belediyesi birbiri ardına düzenlediği kültür etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Sultangazili kadınlara özel düzenlenen Boğaz turunda 450 kadın, belediyenin kendileri için hazırladığı 3 katlı vapurla eşsiz güzellikteki İstanbul Boğazı’nın tadını çıkardı.
İLÇEMİZİ SULTANŞEHİR YAPMAK İSTİYORUZ
- Etkinliğe katılan kadınlara seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, “Değerli hanımlar, bizim bir idealimiz var: İlçemizi tüm yönleriyle bir Sultanşehir yapmak istiyoruz. Bunun için de Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’un yönlendirmeleri doğrultusunda bu programımız gibi sosyal çalışmalarımızla dört koldan gayret gösteriyoruz” dedi.