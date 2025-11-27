Sümeyye Yıldız evinde ölü bulunmuştu: Ailenin avukatından çarpıcı açıklama!

"Sümeyye kızımızı öldüren kişinin kim olduğunu, gerçek failin tespiti, adalet önüne getirilmesi, adalet önünde cezalandırılması ve hakkın yerine getirilmesi için çalışacağız. Bu konuda tüm meslektaş arkadaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Ayrıca şunu da açıkça belirtmek istiyorum ki kızımız Sümeyye’nin MS hastası kocası tarafından öldürülmüş olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia, bizce gerçek bir iddia değildir. Tetiği çekenlerin farklı kişi olma ihtimali çok yüksektir. Görünüşteki fail değil, gerçek failin peşindeyiz ve gerçek failin ortaya çıkarılması için de gerekli tüm mücadelemizi hukuk zemininde yapacağız"