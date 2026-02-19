Yeni Şafak
Sünnileri hedef almıştı: Sosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir tutuklandı

Sünnileri hedef almıştı: Sosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir tutuklandı

21:3719/02/2026, Perşembe
DHA
Deniz Sinan Demir, canlı yayındaki sözleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Deniz Sinan Demir, canlı yayındaki sözleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı yayın sırasında Sünni vatandaşları hedef alıp küfürler ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya içerik üreticisi Deniz Sinan Demir tutuklandı. Demir, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Canlı yayın sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.


Sünnileri hedef almıştı: Sosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir tutuklandı
19 Şubat, Perşembe

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, canlı yayın sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir gözaltına alındı.

Skandal ifadeler için 'alkollüydüm' savunması

Demir savcılık ifadesinde, "Ben konuya ilişkin olarak daha önce soruşturma aşamasında vermiş olduğum beyanlarımı tekrar ederim. Sosyal medya ile uğraşıyorum, çalışmıyorum. 1 hafta önce sanal medyadan tanıştığım Hamza Çakır isimli kişi benimle canlı yayın yapmak istedi. Ben sanal medyada mizah içerikleri üretiyorum. Bana misafirliğe geleceğini, misafirlikteyken canlı yayın yapalım, alkol içeriz dedi. Ben de kabul ettim, reddedemedim. Yayın başladıktan sonra alkol aldım. Yayın sonuna kadar da alkol içtim. Yayın canlı yayındı. Ben bipolar hastasıyım. Alkole yaklaşmamam gerekiyor. İlaçlarımı da düzenli kullanmam gerekiyor. Kınalıada’da benim bir tanıdığımın evinde bu yayın gerçekleşti. Yayının konusu sohbetti. Sohbetin ara ara dine geldiğini anladım. Bana okumuş olduğu bilirkişi raporunda belirtilen sünnilere yönelik konuşmalar bana aittir. 'Erkek 2' de belirtilen konuşmalar bana aittir. Ben alkolün ve hastalığımın etkisi ile böyle bir konuşma yaptım. Normalde böyle şeyler söyleyen biri değilim. Ben de samimi Müslümanım. Böyle paylaşım yaptığım için pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



