Şüpheli araçtaki silahları bomba köpeği ’Vaha’ buldu

Bomba köpeği ’Vaha’ kaçak silahları buldu
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen, silah ve mühimmat imal ticareti suçuna yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Sakarya’dan Balıkesir’e geldiği tespit edilen H.B. isimli şahıs, Gökçeyazı Mahallesi’nde aracıyla birlikte yakalandı. Bomba köpeği Vaha’nın nokta atışıyla gösterdiği bölümü söken ekipler, silahları ve mermileri buldu.
Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca ve şarjörü ile 500 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
#Balıkesir
#Vaha
#Köpek
20 saat önce