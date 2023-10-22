|
Gündem

Şüpheli araçtaki silahları bomba köpeği ’Vaha’ buldu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya’dan Balıkesir’e silah ve mühimmat getirmeye çalışan şüpheliye suçüstü yaptı. Bomba köpeği ’Vaha’ aracı didik didik arayarak, silahların ve mühimmatların saklandığı yeri buldu.

14:54 . 22/10/2023 Pazar
IHA
Bomba köpeği ’Vaha’ kaçak silahları buldu

Bomba köpeği ’Vaha’ kaçak silahları buldu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen, silah ve mühimmat imal ticareti suçuna yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.


Sakarya’dan Balıkesir’e geldiği tespit edilen H.B. isimli şahıs, Gökçeyazı Mahallesi’nde aracıyla birlikte yakalandı. Bomba köpeği Vaha’nın nokta atışıyla gösterdiği bölümü söken ekipler, silahları ve mermileri buldu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca ve şarjörü ile 500 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.




#Balıkesir
#Vaha
#Köpek
20 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammında bomba tahmin: İşte 2024 ocak zammı için konuşulan rakam