Şüpheli çanta paniği: ATM önünde duran sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda bir banka ATM’si önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyaların bulunduğu belirlendi. Çanta, polis tarafından muhafaza altına alındı. Olay sırasında çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını uzaktan izledi.