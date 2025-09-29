Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Şüpheli çanta paniği: ATM önünde duran sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi

Şüpheli çanta paniği: ATM önünde duran sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi

14:4029/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda bir banka ATM’si önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.
Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda bir banka ATM’si önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Kırıkkale’de bir ATM önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının incelediği çantadan kişisel eşyalar çıkarken, polis ekipleri çantayı muhafaza altına aldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda bir banka ATM’si önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyaların bulunduğu belirlendi. Çanta, polis tarafından muhafaza altına alındı. Olay sırasında çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını uzaktan izledi.



#şüpheli çanta
#Kırıkkale
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL kayıtları ne zaman sona erecek? MEB Açık öğretim ortaokulu ve lise yeni kayıt ve yenileme tarihleri