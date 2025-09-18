Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Şüpheyle durdurulan kamyonette ele geçirildi: Tam 60 bin adet

Şüpheyle durdurulan kamyonette ele geçirildi: Tam 60 bin adet

09:1518/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Afyon'da ele geçirilen makaronlar.
Afyon'da ele geçirilen makaronlar.

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 60 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine bir kamyonet durdurularak arama yapıldı.


Aramada 50 bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş makaron ve 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından kamyonette bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.





#Afyonkarahisar
#İl Emniyet Müdürlüğü
#makaron
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH, BOŞ KONTENJAN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: ÖSYM YKS ek tercihler başladı mı, tercih başvuru tarihleri duyuruldu mu?