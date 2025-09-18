Şüpheyle durdurulan kamyonette ele geçirildi: Tam 60 bin adet

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine bir kamyonet durdurularak arama yapıldı.

Aramada 50 bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş makaron ve 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından kamyonette bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.