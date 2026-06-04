Süresiz nafaka kalktı mı? Gözler AYM'den çıkacak kararda

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren "süresiz nafaka" düzenlemesini bugün karara bağlıyor. Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptal istemini esastan görüşmek üzere toplanarak, bu tarihi ve kritik düğümü çözmek için nihai değerlendirmesini yapacak.

İptal talebi Antalya'dan geldi

Sürecin fitilini ateşleyen başvuru, Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından 2025 yılında yapıldı. Yerel mahkeme, önünde bulunan bir dava dosyasını incelerken, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" yönündeki hükmün anayasaya uygunluğunu tartışmaya açtı. Bu kapsamda ilgili kuralın iptali talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurulmasının ardından, AYM dosyayı Genel Kurul gündemine taşıyarak esastan görüşülmesine hükmetti.

Genel Kurul'un önündeki ihtimaller

Dosyayı esastan inceleyecek olan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun önünde üç farklı seçenek bulunuyor. Mahkeme heyeti yapacağı müzakereler sonucunda ya söz konusu yasal düzenlemenin iptaline hükmedecek, ya iptal istemini reddederek mevcut yasal çerçevenin devamına karar verecek ya da dosyanın daha kapsamlı incelenmesi için görüşmeyi ileri bir tarihe erteleyecek. Çıkacak karar, halihazırda devam eden ve gelecekte açılacak olan tüm boşanma ve nafaka davaları için doğrudan belirleyici olacak.

Tartışmaların odağındaki 175. madde

İptali istenen ve uzun zamandır hukuki tartışmaların merkezinde yer alan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek tarafın haklarını net bir sınırla çiziyor. İlgili kanun maddesi, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, geçimini sağlamak amacıyla diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep edebilmesine olanak tanıyor. Düzenlemenin en çok dikkat çeken kısımlarından biri de, nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin olayda kusurunun aranmaması. Yüksek Mahkeme'den bugün çıkacak karar, bu köklü maddede tarihi bir dönüm noktası yaratabilir.







