Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon: Yedi terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
#MSB
#Pençe Kilit
#Fırat Kalkanı
15 dakika önce