Suriye ve Irak'ta teröre ağır darbe: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi etkin bir şekilde sürüyor.
Türk Silahlı kuvvetleri, iki ayrı bölgede terör örgütü PKK'ya karşı nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor'
'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor'
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada
, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
#MSB
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#Pençe Kilit Operasyonu
2 saat önce