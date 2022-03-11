Gündem Suriyeli kadınlar Ukraynalı kadınlar için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi Aynı acıyı yaşıyoruz
ANKARA

Suriyeli kadınlar Ukraynalı kadınlar için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi: Aynı acıyı yaşıyoruz

Suriye’deki iç savaşın mağduru olan kadınlar, Rusya saldırısıyla mülteci durumuna düşen Ukraynalı kadınlar için yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Bombardımanlar ve saldırılar altında kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını ve çok acılar çektiklerini belirten Mekkiye Meri (50), “Sabredin. İnşallah ülkelerinize geri döneceksiniz” temennisinde bulundu.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
​Suriyeli kadınlar Ukraynalı kadınlar için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi: Aynı acıyı yaşıyoruz ​
Gufran el-Avd

Suriye’deki iç savaşın mağduru olan kadınlar, Rusya saldırısıyla mülteci durumuna düşen Ukraynalı kadınlar için yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Bombardımanlar ve saldırılar altında kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını ve çok acılar çektiklerini belirten Mekkiye Meri (50), “Sabredin. İnşallah ülkelerinize geri döneceksiniz” temennisinde bulundu.

Meryem et-Tenek
Meryem et-Tenek

YAŞANANLAR ÇOK KORKUNÇ

Ayat Mansur (18) ise “Cenab-ı Allah Ukraynalı kadınların yardımcısı olsun ve onlara sabr-ı cemil versin. İnşallah ülkelerine geri dönerler. Biz de onların hissettiği duyguları hissediyoruz. Onların başına gelen felaketler aynı şekilde bizim de başımıza geldi. Aynı acıları hissettik” dedi. Çok korkunç anlarla evlerini terk ettiklerini anlatan Hibe Sahya (20) da “Allah, yardımcıları olsun. Sığınaklarda bebeklerini kucaklarına alan anneleri görünce çok üzüldüm” ifadesini kullandı.

Mekkiye Meri
Mekkiye Meri

ÜLKENİZE GERİ DÖNECEKSİNİZ

Melik Hanş ise “Üzüntü içindeyim ve Ukraynalı kadınların başına gelenlerden dolayı yüreğim acıyor. Acı duyuyoruz. Onları anlıyoruz. Bizler onların yanındayız. Şimdi ya da ileride eninde sonunda ülkenize geri döneceksiniz.” mesajını verdi. Dünyanın gözleri önünde evlerinin bombalarla yerle bir edildiğini belirten Gufran el-Avd ise “Ey Allah’ım Ukraynalı kadınları ve Suriyeli kadınları şu çilelerden kurtarsın” diye konuştu. Meryem et-Tenek de “Sığınmacı durumuna düşüp de devletlerin çoğunun kendilerini almayı reddetmesi ve bazı ülkelerde yaşatılan kötü uygulamalar sonucunda Suriye halkının yaşadığı sıkıntıları hatırladım” diye konuştu.

Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü
DÜNYA
Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü
Pena direndi tur İstanbula kaldı

Pena direndi tur İstanbul'a kaldı

Avrupa Fatihi, Camp Nou'dan eşitlikle döndü ve avantaj elde etti.
Galatasaray tarihe geçti

Galatasaray tarihe geçti

Galatasaray, Avrupa'da önemli bir unvanın sahibi oldu.
İşgalde 16ncı gün: Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak

İspanyolların ilgi odağı

İspanyolların ilgi odağı

​Milli futbolcu, Barça maçı öncesinde röportaj verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü.

​Mariupol'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.