​Suriyeli kadınlar Ukraynalı kadınlar için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi: Aynı acıyı yaşıyoruz ​

Suriye’deki iç savaşın mağduru olan kadınlar, Rusya saldırısıyla mülteci durumuna düşen Ukraynalı kadınlar için yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Bombardımanlar ve saldırılar altında kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını ve çok acılar çektiklerini belirten Mekkiye Meri (50), “Sabredin. İnşallah ülkelerinize geri döneceksiniz” temennisinde bulundu.

Meryem et-Tenek

YAŞANANLAR ÇOK KORKUNÇ

Ayat Mansur (18) ise “Cenab-ı Allah Ukraynalı kadınların yardımcısı olsun ve onlara sabr-ı cemil versin. İnşallah ülkelerine geri dönerler. Biz de onların hissettiği duyguları hissediyoruz. Onların başına gelen felaketler aynı şekilde bizim de başımıza geldi. Aynı acıları hissettik” dedi. Çok korkunç anlarla evlerini terk ettiklerini anlatan Hibe Sahya (20) da “Allah, yardımcıları olsun. Sığınaklarda bebeklerini kucaklarına alan anneleri görünce çok üzüldüm” ifadesini kullandı.

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Mekkiye Meri

ÜLKENİZE GERİ DÖNECEKSİNİZ

Melik Hanş ise “Üzüntü içindeyim ve Ukraynalı kadınların başına gelenlerden dolayı yüreğim acıyor. Acı duyuyoruz. Onları anlıyoruz. Bizler onların yanındayız. Şimdi ya da ileride eninde sonunda ülkenize geri döneceksiniz.” mesajını verdi. Dünyanın gözleri önünde evlerinin bombalarla yerle bir edildiğini belirten Gufran el-Avd ise “Ey Allah’ım Ukraynalı kadınları ve Suriyeli kadınları şu çilelerden kurtarsın” diye konuştu. Meryem et-Tenek de “Sığınmacı durumuna düşüp de devletlerin çoğunun kendilerini almayı reddetmesi ve bazı ülkelerde yaşatılan kötü uygulamalar sonucunda Suriye halkının yaşadığı sıkıntıları hatırladım” diye konuştu.