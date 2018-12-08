Suriyeli yetimler için iki bin aile sırada

Suriye'de yaşanan iç savaşta 2017 verilerine göre 800 bin çocuk ailesini kaybetti. Şu anda bölgede yetim ve öksüz çocuk sayısının 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Suriye,Türkiye ve Ürdün'deki yetimhanelerde barınan Suriyeli yetim çocukların çoğu sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar organize suç ve terör örgütleri ile uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile organ mafyasının hedefinde.

AİLELER EVLAT EDİNMEK İSTİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2 bin 100 aile Suriyeli yetimleri evlat edinmek için sırada bekliyor. Özellikle ülkemizde ve Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde tek ebeveynli de olsa ailesiyle yaşayan çocuklara ayni ve nakdi destek veriliyor. Hiç aile desteği olmayan Suriyeli kimsesiz çocukların evlat edinilmelerini ya da koruyucu aileye verilmelerini sağlayacak yasal çalışma yapılması gerekiyor. Suriyeli çocukların bir kısmı gizlice Batı ülkelerine götürülüyor/kaçırılıyor. Bu durumun önüne geçilmesi için Suriyeli yetim çocukların ailelerin yanlarına alınarak, sorumluluğun paylaşılmasının önemi vurgulanıyor.