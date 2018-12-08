Gündem Suriyeli yetimler için iki bin aile sırada
3. SAYFA

Suriyeli yetimler için iki bin aile sırada

Türkiye’de 2 bin 100 aile Suriyeli yetim çocuk evlat edinmek için sırada bekliyor. Sıcak bir aile özlemi duyan bu çocukların evlat edinilmeleri için yasal çalışma yapılması gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2017 verilerine göre Suriye'de 800 bin çocuk ailesini kaybetti
2017 verilerine göre Suriye'de 800 bin çocuk ailesini kaybetti

Suriye'de yaşanan iç savaşta 2017 verilerine göre 800 bin çocuk ailesini kaybetti. Şu anda bölgede yetim ve öksüz çocuk sayısının 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Suriye,Türkiye ve Ürdün'deki yetimhanelerde barınan Suriyeli yetim çocukların çoğu sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar organize suç ve terör örgütleri ile uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile organ mafyasının hedefinde.

AİLELER EVLAT EDİNMEK İSTİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2 bin 100 aile Suriyeli yetimleri evlat edinmek için sırada bekliyor. Özellikle ülkemizde ve Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde tek ebeveynli de olsa ailesiyle yaşayan çocuklara ayni ve nakdi destek veriliyor. Hiç aile desteği olmayan Suriyeli kimsesiz çocukların evlat edinilmelerini ya da koruyucu aileye verilmelerini sağlayacak yasal çalışma yapılması gerekiyor. Suriyeli çocukların bir kısmı gizlice Batı ülkelerine götürülüyor/kaçırılıyor. Bu durumun önüne geçilmesi için Suriyeli yetim çocukların ailelerin yanlarına alınarak, sorumluluğun paylaşılmasının önemi vurgulanıyor.

/**/
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.
Paris'tekiler beni istiyor

Paris'tekiler beni istiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç Sarı Yelekliler çıkışı.
Orantısız güç

Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı, meydanlar savaş alanına döndü: Polis sert müdahalede bulunuyor.

Sarı isyan: 90 bin polis sokakta, tüm dükkanlar kapatıldı.
Burada kartopu oynamak yasak

Burada kartopu oynamak yasak

98 yıl önce yasaklandı, sebebiyse oldukça ilginç.
Oflular bir alem

Oflular bir alem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine mektup gönderen öğrenci arasında gülümseten diyalog.
Ben bilmem Türklere sormalıyız

Ben bilmem Türklere sormalıyız

Putin'den, Moskova'da TürkAkım'ı isteyen Çipras'a yanıt.
Bingöllü genç Norveç'te aday

Bingöllü genç Norveç'te aday

23 yaşındaki Mehmet İnan, seçim vaadini açıkladı: 60 bin fakir mülteci çocuk için mücadele edeceğim.

Bugün yola çıkıyor

Bugün yola çıkıyor

​Bakan Dönmez: Ocak sonunda Akdeniz'de olacak.
FETÖ'nün kör bilgisayarları

FETÖ'nün kör bilgisayarları

Gizli toplantılarda kullandıkları ortaya çıktı.
Mini Merkel dönemi

Mini Merkel dönemi

​Alman siyasetinde yeni bir sayfa açıldı: Merkel'in halefi 'AKK' Türkiye düşmanlığıyla hatırlanıyor.

17 yıldır susuyor

17 yıldır susuyor

Çoğu kişinin görmediği soruna dikkat çekiyor.
Gemileri yaktı

Gemileri yaktı

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı.
Kirası 600 lira

Kirası 600 lira

Belediye başkanı, 8 asırlık kaleyi kiralığa çıkardı.
8 kilodan 100 gram çıkıyor

8 kilodan 100 gram çıkıyor

​Bir litresi tam bin TL'den satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.