Gündem Suriyenin kuzeyine operasyon 7 terörist öldürüldü
ANKARA

Suriye'nin kuzeyine operasyon: 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzetine taciz ateşi açan 7 PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Suriyenin kuzeyine operasyon: 7 terörist öldürüldü
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Dünyanın en harika yerleri

'Dünyanın en harika yerleri'

​Listede İstanbul da var.
Üç vasiyeti var

Üç vasiyeti var

İlhan İrem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
Türkiyedensinyal bekliyoruz

​Zelenskiy'den Odessa limanında tahıl sevkıyatı mesajı...

​BAYKAR paylaştı: Tasarımı ve özellikleri belli oldu.

Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor: Uzmanlar uyardı.

​Geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.