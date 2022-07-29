Suriye'nin kuzeyine operasyon: 7 terörist öldürüldü

Hayat

Netflix Türkiye çocuk filmleri kategorisinde eşcinselliği öven bir film yayınladı

Pedofili, cinsel istismar ve LGBT propagandası yapan içerikleri nedeniyle eleştirilen Netflix'te skandallar bitmiyor. Son olarak Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisine eşcinsel sahne yerleştiren Netflix, izleyicilerden büyük tepki topladı. 5. sezonunda 7+ etiketi ile yayınlanan bölümlerindeki sahneleri gören kullanıcılar, bu kadarına da 'pes' dedi.