Gündem Sürü psikolojisi gerçek çıktı 40 koyun peş peşe uçurumdan atladı
TOKAT

Sürü psikolojisi gerçek çıktı: 40 koyun peş peşe uçurumdan atladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kurtların saldırısından kaçan sürüdeki 40 koyun, peş peşe 300 metre yükseklikteki uçurumdan atlayarak öldü. Kayalıklarda mahsur kalan 4 koyun ise AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sürü sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Mahsur kalan koyunlar AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu güçlükle kurtarılabildi.
Mahsur kalan koyunlar AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu güçlükle kurtarılabildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kurtların saldırısından kaçan sürüdeki 40 koyun, peş peşe uçurumdan atlayarak öldü. Kayalıklarda mahsur kalan 4 koyun ise AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Yayladalı mevkisinde meydana geldi. Köyde yaşayan Mustafa Yılmaz, kendisine ait 76 koyunu bölgede otlatmaya başladı. Kısa süre sonra, birkaç kurt sürüye saldırdı.

Kurtların saldırısıyla kaçan koyunlardan 40'ı yaklaşık 300 metre yükseklikteki uçurumdan peş peşe atlayarak öldü. 4 koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Mustafa Yılmaz, mahsur kalan koyunları kurtarmak için jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan koyunları 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti.

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