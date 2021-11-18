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Sürücüler dikkat! Yargıdan emsal karar: Fahri müfettişin cezasını iptal etti

Ankara'da avukat Nuran Özdemir'e, otomobiliyle işe giderken, "Şerit değiştirmeden önce diğer araçların emniyetle geçişini beklemediği" gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından 314 TL para cezası kesildi. Söz konusu ceza sürücünün itirazını değerlendiren sulh ceza hakimliği, fotoğraf ve görüntü gibi deliller olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.

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Haber Merkezi DHA
Sürücüler dikkat! Yargıdan emsal karar: Fahri müfettişin cezasını iptal etti
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Ceza hukukçusu avukat Nuran Özdemir'e, 6 Ekim'de otomobiliyle işe giderken, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı’nda, fahri trafik müfettişi tarafından 'aksine bir işaret bulunmadıkça şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, araçların emniyetle geçişini beklememek' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 314 lira trafik cezası kesildi.

Avukat Özdemir, söz konusu ihlali yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da somut delil bulunmadığını iddia ederek, cezaya itiraz etti.

Özdemir, itiraz dilekçesinde, cezanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını belirterek, "Benim bu kuralı ihlal ettiğimin somut delille ispatı gerekmektedir. Tarafıma isnat edilen trafik kuralı ihlal suçunu işlemedim. Bu ceza haksız olarak tarafıma verilmiştir" dedi.

'TEK TARAFLI TUTANAKLAR HUKUKA UYGUN DEĞİL'


Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği kararında, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile birlikte ayrıca kabahati oluşturan fiilin, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanmasının zorunlu olarak öngörüldüğü belirtildi. Aksi halde kamu otoriteleri tarafından tek taraflı yahut başkalarının da iştirakiyle gıyaben veyahut vicahen tutulan tutanakların, alınan kararların hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Ayrıca "5326 sayılı yasanın 25'inci maddesinin emrettiği usulün uygulanmasıyla hem eylemin cezasız kalması önlenmiş olacak ve hem de denetime elverişli bilgi, belge ve açıklamalar sayesinde yaptırıma maruz kalan kişi hangi sebeple yaptırıma maruz kaldığını anlayacağı gibi, kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarının önüne geçilerek, eylemi kabahat yahut suç olarak tanımlanmayan kişiler haksız bir yaptırıma muhatap olmayacaktır" denildi.

'ELEKTRONİK CİHAZLA KAYIT YAPILMALIDIR'


Fahri trafik müfettişlerinin görev ve çalışma yönetmeliğinin farklı olduğu, kolluk görevlilerine tanınan araç durdurma veya kontrol yetkilerinin olmadığı hatırlatılan kararda, "Bir ölçüde kimliklerinin gizli kalması sağlanmış ise de günümüz teknolojik şartları ve imkanları doğrultusunda denetime imkan verecek şekilde mümkün ise elektronik cihazla kayıt yapmasına engel teşkil etmemektedir" denildi.


Fahri müfettişlerin idari yaptırım kararlarının da denetlenebilecek şekilde belgelenmesi gerektiği vurgulanarak, "Mümkünse kendisini ve sürücüleri tehlikeye atmaksızın imkanları elverdiği ölçüde elektronik cihazla kayıt yapılmalıdır. Eldeki somut dosyada ise bu hususlar yerine getirilmemiştir" denilip, Nuran Özdemir'e uygulanan cezanın iptaline karar verildi.

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