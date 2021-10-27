Sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti: Arnavutköy'deki 'uçuran kasis'e yeni düzenleme

Kasisin yapıldığı günden beri çok sayıda trafik kazasına neden olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı.

DHA

Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi.

DHA

Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı.

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DHA

"BURAYA ACİLEN BİR MOBESE VE ÜST GEÇİT İSTİYORUZ"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sürücülerin görmekte zorlandığı kasisin yüksekliğini tıraşladı, yolun aşağı kısmına da bir kasis daha yapmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, "Bir hafta önce kasis yapıldı ama biraz yüksek geldi. Sürücüler göremiyordu. Şimdi bir kasis daha yaptırıyoruz. İnşallah bu yapılan kasislerden sonra kazaların büyük bir kısmını önleyeceğiz. Bir de buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya acilen bir MOBESE ve üst geçit istiyoruz. Öğrenciler çıktığı zaman üstgeçidi kullanırlar. Yukarıdaki kasisin üstünü biraz tıraşlayacaklar buraya da alçak bir tane set yapacaklar." dedi.

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FOTOĞRAF 8 Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı. Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi. Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hızla kasise giren araçlar adeta havalandı. Bazı araçlarda hasar oluştu. Bunun üzerine mahallenin gençleri ise kasisin olduğu bölgede sürücüleri uyarmak için nöbete başladı. Aydınlatmanın da yetersiz olduğu öne sürülen caddede araç sürücülerini uyarmaya çalışan gençler, yaptıkları el kol hareketleri ile araç sürücülerini yavaşlatmaya çalıştı. Mahallenin gençlerinden Delil Baba, arkadaşları ile son birkaç gündür saatlerce yol kenarında bekleyerek hızla gelen araç sürücülerini kasis konusunda uyardıklarını belirterek, kasisin yanlış yere koyulduğunu söyledi. Baba, \"Kasis tabelasını biraz daha geri koymaları lazım ki sürücüler kasisi fark etsin ya da kasisi biraz daha geriye koymaları lazım. Sürücüler kasisten hızla geçince bir anda direksiyon hakimiyetlerini kaybediyorlar. Araçlar kasise çarpınca altlarından kıvılcımlar çıkıyor bazen\" dedi. Arnavutköy'de uçuran kasis sürücüleri çileden çıkarıyor Arnavutköy'de açıldığı günden beri çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Caddesi'ne yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar adeta havalandı. Sürücüleri, mahallenin gençleri uyarmaya çalıştı.

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