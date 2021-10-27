Gündem Sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti Arnavutköydeki uçuran kasise yeni düzenleme
İSTANBUL

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti: Arnavutköy'deki 'uçuran kasis'e yeni düzenleme

İstanbul Arnavutköy'de çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Caddesi'ne kazaları önlemek için yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin görmekte zorlandığı ve yüksekliği nedeniyle araçlarına hasar verdiği kasis için yeniden düzenleme çalışması başladı.

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Haber Merkezi DHA
Sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti: Arnavutköydeki uçuran kasise yeni düzenleme
Kasisin yapıldığı günden beri çok sayıda trafik kazasına neden olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı.

DHA

Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi.


DHA

Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı.


DHA

"BURAYA ACİLEN BİR MOBESE VE ÜST GEÇİT İSTİYORUZ"


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sürücülerin görmekte zorlandığı kasisin yüksekliğini tıraşladı, yolun aşağı kısmına da bir kasis daha yapmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, "Bir hafta önce kasis yapıldı ama biraz yüksek geldi. Sürücüler göremiyordu. Şimdi bir kasis daha yaptırıyoruz. İnşallah bu yapılan kasislerden sonra kazaların büyük bir kısmını önleyeceğiz. Bir de buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya acilen bir MOBESE ve üst geçit istiyoruz. Öğrenciler çıktığı zaman üstgeçidi kullanırlar. Yukarıdaki kasisin üstünü biraz tıraşlayacaklar buraya da alçak bir tane set yapacaklar." dedi.

Arnavutköy'de uçuran kasis sürücüleri çileden çıkarıyor
FOTOĞRAF 8
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Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı.
Title
Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi.
Title
Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hızla kasise giren araçlar adeta havalandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.
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Bunun üzerine mahallenin gençleri ise kasisin olduğu bölgede sürücüleri uyarmak için nöbete başladı. Aydınlatmanın da yetersiz olduğu öne sürülen caddede araç sürücülerini uyarmaya çalışan gençler, yaptıkları el kol hareketleri ile araç sürücülerini yavaşlatmaya çalıştı. Mahallenin gençlerinden Delil Baba, arkadaşları ile son birkaç gündür saatlerce yol kenarında bekleyerek hızla gelen araç sürücülerini kasis konusunda uyardıklarını belirterek, kasisin yanlış yere koyulduğunu söyledi.
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Baba, \"Kasis tabelasını biraz daha geri koymaları lazım ki sürücüler kasisi fark etsin ya da kasisi biraz daha geriye koymaları lazım. Sürücüler kasisten hızla geçince bir anda direksiyon hakimiyetlerini kaybediyorlar. Araçlar kasise çarpınca altlarından kıvılcımlar çıkıyor bazen\" dedi.
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Arnavutköy'de uçuran kasis sürücüleri çileden çıkarıyor
Arnavutköy'de açıldığı günden beri çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Caddesi'ne yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar adeta havalandı. Sürücüleri, mahallenin gençleri uyarmaya çalıştı.

Kavşak değil 'korku tüneli' mahallelinin kabusu haline geldi: 7 ayda 79 kaza yaşandı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 LR 6051 plakalı hafriyat kamyonu ile Yılmaz A. yönetimindeki 60 RC 829 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
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Kaza sonrasında Yılmaz A. araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yılmaz A. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Yılmaz A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, açıldığı günden bugüne 79. trafik kazasının yaşandığı kavşak ile ilgili mahalle muhtarı tepki gösterdi.
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Bir kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası polis inceleme yaparken bir vatandaşın kazayı gördüğünü ve hafriyat kamyonu şoförünün başkası olduğunu söylemesi üzerine kamyon şoförü olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı. Kazayı gördüğünü iddia eden vatandaş, kamyon şoförünün başka birisi olduğunu, kaza olduktan sonra birilerini arayarak şoförleri değiştirdiklerini iddia etti. Görgü tanığı olduğunu söyleyen kişinin iddiaları üzerine ortalık gerildi taraflar arasında tartışma meydana geldi. Polis tarafları güçlükle sakinleştirerek ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
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Egemen Caddesi'nin 7 ay önce trafiğe açıldığını söyleyen ve açıldığı günden bugüne 79 kez kaza yaşandığını söyleyen Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İkan; \"Geçtiğimiz günlerde burada kaza olmuştu o zamanda söylemiştik ama ne yaparsak yapalım buraya bir kasis veya hız kesici koyulmuyor. Buradan yarım saat önce okullar dağıldı öğrenciler gitti bu yolla alakalı hiçbir yetkili bize kulak vermiyor artık sesimizi duyun\" dedi.
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Kavşak değil 'korku tüneli' mahallelinin kabusu haline geldi: 7 ayda 79 kaza yaşandı
Arnavutköy'de açılışı 7 ay önce yapılan ve defalarca meydana gelen kazalar nedeniyle adeta mahalle sakinlerinin korkusu haline gelen Egemen Caddesi'ndeki kavşakta 79. kaza yaşandı. Kazada bir hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç içerisinde sıkışarak ağır yalanan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahalle muhtarı Ercan İka, sürekli kazaların yaşandığı kavşakla ilgili bir an evvel çözüm bulunmasını istedi.


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Uçuran kasise yeni düzenleme

'Uçuran kasis'e
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